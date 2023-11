Katar: Dočasné prímerie v Pásme Gazy začne platiť v piatok ráno

Dauha 23. novembra (TASR) - Dočasné prímerie v Pásme Gazy sa začne v piatok o 7.00 h miestneho času (6.00 h SEČ). Vo štvrtok to oznámilo katarské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa katarskej diplomacie má vo štvrtok popoludní palestínske hnutie Hamas prepustiť aj prvú skupinu rukojemníkov. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AP.



Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí spresnil, že Hamas má v piatok o 16.00 h miestneho času prepustiť 13 rukojemníkov. Na základe dohody s Izraelom, ktorú sprostredkoval Katar, majú militanti prepustiť 50 unesených žien a detí po útoku na Izrael zo 7. októbra výmenou za minimálne 150 Palestínčanov väznených v Izraeli.



Súčasťou dohody je štvordňové prímerie v Pásme Gazy, ktoré sa malo pôvodne začať vo štvrtok. Začiatok dočasného prímeria v piatok ráno potvrdilo podľa AFP aj ozbrojené krídlo Hamasu.



Dohoda o dočasnom prímerí zahŕňa aj prísľub zintenzívnenia dodávok humanitárnej a ďalšej pomoci do Pásma Gazy vrátane paliva. Izrael je ochotný predĺžiť prímerie o jeden deň za každých ďalších desať rukojemníkov, ktorých by Hamas prepustil nad rámec už dohodnutého počtu.