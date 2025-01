Kongres USA oficiálne potvrdil víťazstvo Trumpa vo voľbách

Washington 6. januára (TASR) - Kongres Spojených štátov na spoločnom zasadnutí Snemovne reprezentantov a Senátu oficiálne potvrdil víťazstvo republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa v prezidentských voľbách z 5. novembra 2024, ako aj jeho kandidáta na viceprezidenta JD Vancea. Inaugurácia oboch politikov sa uskutoční 20. januára. Informuje o tom agentúra agentúra AP.



Po inaugurácii sa Trump stane 47. prezidentom USA. Vance sa zároveň stane v poradí 50. viceprezidentom.



Trump a Vance celkovo získali hlasy 312 voliteľov, zatiaľ čo ich protikandidáti o Biely dom a viceprezidentský úrad - Kamala Harrisová a Tim Walz - dostali 226 hlasov. Na zvolenie bolo potrebných 270 z 538 hlasov voliteľov. Už druhé voľby po sebe sa nevyskytli žiadni "neverní volitelia" - každý z voliteľov hlasoval za kandidátov, za ktorých bol zvolený.



Spoločné zasadnutie tradične viedol viceprezident USA, ktorý je zároveň predsedom Senátu. Viceprezidentka Harrisová tým predsedala potvrdeniu svojej vlastnej porážky. Splnila si tak povinnosť, podobne ako porazený demokrat Al Gore v roku 2001 a republikán Richard Nixon o 40 rokov skôr.



Agentúra AP upozorňuje, že tohtoročné zasadnutie oboch komôr Kongresu prebiehalo za prísnych bezpečnostných opatrení, pričom budovu Kongresu bezpečnostné zložky obkolesili vysokým čiernym oplotením.



Tieto opatrenia zaviedli preventívne, keďže pred štyrmi rokmi priaznivci vtedajšieho prezidenta Trumpa vtrhli do sídla Kongresu v snahe zabrániť potvrdeniu výsledkov volieb, v ktorých zvíťazil Joe Biden.



AFP pripomína, že počas útoku na sídlo amerického zákonodarného zboru vtedy zomreli štyria ľudia - dvaja na infarkt, jeden na predávkovanie drogami a jedna žena, ktorú polícia smrteľne postrelila, keď sa pokúšala vtrhnúť do rokovacej sály. Štyria policajti následne spáchali samovraždu. Orgány činné v trestnom konaní odvtedy obvinili viac ako 1500 ľudí. Viacerých súdy odsúdili na trest odňatia slobody.



Tohtoročné potvrdenie výsledkov volieb taktiež prebiehalo podľa nových pravidiel. Kým v minulosti na podanie námietky voči hlasovaniam voliteľov z jednotlivých štátov stačili podpisy jedného kongresmana z oboch komôr, po prijatí novely v roku 2022 je na to potrebná až jedna pätina členov Kongresu. K žiadnym námietkam preto tento rok nedošlo. Demokrati vopred avizovali, že tak neurobia.



Výsledky volieb v jednotlivých štátoch pred štyrmi rokmi namietlo viacero republikánskych kongresmanov, ktorí tým chceli poukázať na údajnú manipuláciu volieb.