Kremeľ vyhlásil, že Rusko je na Ukrajine vo vojnovom stave

Moskva 22. marca (TASR) - Rusko je na Ukrajine vo "vojnovom stave", vyhlásil v piatok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Správu priniesla agentúra AFP a označila to za veľkú zmenu v oficiálnom jazyku Moskvy. Vojnu na Ukrajine, ktorá trvá už viac ako dva roky, doteraz označovala ako "špeciálnu vojenskú operáciu", píše TASR.



"Sme vo vojnovom stave. Áno, začalo to ako špeciálna vojenská operácia, ale len čo sa tam vytvorila táto skupina, keď sa kolektívny Západ stal účastníkom na strane Ukrajiny, sa to pre nás už stalo vojnou," uviedol Peskov v rozhovore pre prokremeľský denník.



Rusko spustilo inváziu na susednú Ukrajinu 24. februára 2022. Kremeľ od jej začiatku uprednostňoval výraz "špeciálna vojenská operácia". Cenzorský úrad Roskomnadzor v roku 2022 prikázal ruským médiám vymazať a nepoužívať správy obsahujúce zakázané slová ako vojna či invázia, inak by riskovali pokutu či zablokovanie.