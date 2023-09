Leyenová: Európska únia je za spravodlivú zelenú tranzíciu

Brusel 13. septembra (TASR) - Európska únia je za "spravodlivú" zelenú tranzíciu, uviedla v stredu v Štrasburgu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v svojom prejave o stave únie. Zároveň prisľúbila antisubvenčné vyšetrovanie elektrických vozidiel prichádzajúcich do Únie z Číny. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Hlavné témy, ktoré šéfka eurokomisie pripravila na vystúpenie poslancami Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu, sú dekarbonizácia priemyslu v spojitosti s presadzovaním Európskej zelenej dohody, ktorá musí byť spravodlivá pre všetkých a "nezabudnúť na nikoho".



Venuje sa aj budúcnosti európskeho poľnohospodárstva, riešeniu dodávok kritických surovín, aby sa posilnila európska konkurencieschopnosť, ako aj vývoju a riadeniu umelej inteligencie v prospech ľudí. V časti venovanej obchodu hovorí o antisubvenčnom prešetrovaní elektrických áut pôvodom z Činy, ktorých dovoz do Európy deformuje jednotný európsky trh.



Silnou a očakávanou témou je rozšírenie Schengenu o Rumunsko a Bulharsko a tiež proces rozširovania EÚ o kandidátske krajiny ako Ukrajina, Moldavsko a štáty západného Balkánu.



Von der Leyenová vo svojom každoročnom prejave o stave únie spomína aj potrebu zorganizovať summit sociálnych partnerov, ktorý by mal riešiť nedostatok pracovnej sily a zručností potrebných pre európsky pracovný trh. Tejto oblasti sa týkajú aj konkrétne opatrenia pre malé a stredné podniky s dôrazom na menšiu administratívnu záťaž a uľahčenie podnikanie v EÚ.



V politickej oblasti vo svojom prejavu žiada strategický prístup EÚ k Afrike, vrátane prípravy medzinárodnej konferencie o boji prosí obchodovaniu s ľuďmi.



Šéf alebo šéfka exekutívy EÚ každý rok v septembri prednesie Európskemu parlamentu prejav o stave Únie, v ktorom bilancuje dosiahnuté výsledky za posledný rok, načrtáva spoločné výzvy a predstavuje priority Únie na budúci rok a najbližšiu budúcnosť.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)