< sekcia Zahraničie
Lotyšská premiérka Siliňová podá demisiu
Koaličná kríza eskalovala v nedeľu po demisii ministra obrany Andrisa Sprudsa, ktorý je členom Progresívcov.
Autor TASR,aktualizované
Riga 14. mája (TASR) - Lotyšská premiérka Evika Siliňová vo štvrtok oznámila, že podá demisiu. Pre tento krok sa rozhodla deň po oznámení koaličnej strany Progresívci o stiahnutí svojej podpory premiérke. Rezignácia šéfky lotyšskej vlády prichádza iba niekoľko mesiacov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa musia uskutočniť do 3. októbra. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru Reuters.
„Odstupujem, ale nevzdávam sa,“ povedala Siliňová v televíznom prejave. Prezident Edgars Rinkevičs už oznámil, že v piatok sa stretne s predstaviteľmi všetkých parlamentných strán a bude s nimi rokovať o ďalšom postupe.
Rozpad lotyšskej vlády urýchlila politická kríza, ktorú spustili incidenty s prenikaním cudzích dronov do lotyšského vzdušného priestoru. Minulý štvrtok dopadli na prázdne ropné zásobníky dve ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré prileteli z Ruska.
Koaličná kríza eskalovala v nedeľu po demisii ministra obrany Andrisa Sprudsa, ktorý je členom Progresívcov. Premiérka krátko predtým vyhlásila, že Spruds stratil jej dôveru aj dôveru verejnosti a vyzvala ho, aby odstúpil. Následne navrhla na jeho miesto svojho poradcu plukovníka Raivisa Melnisa.
To vyvolalo napätie medzi koaličnými partnermi, keďže Progresívci trvali na obsadení rezortu obrany vlastným kandidátom. Postup premiérky označili za unáhlený a jednostranný a v stredu stiahli svoju podporu premiérke. Siliňová predtým pripustila, že ak opustia koalíciu, mohla by vládnuť úradnícka vláda.
„Odstupujem, ale nevzdávam sa,“ povedala Siliňová v televíznom prejave. Prezident Edgars Rinkevičs už oznámil, že v piatok sa stretne s predstaviteľmi všetkých parlamentných strán a bude s nimi rokovať o ďalšom postupe.
Rozpad lotyšskej vlády urýchlila politická kríza, ktorú spustili incidenty s prenikaním cudzích dronov do lotyšského vzdušného priestoru. Minulý štvrtok dopadli na prázdne ropné zásobníky dve ukrajinské bezpilotné lietadlá, ktoré prileteli z Ruska.
Koaličná kríza eskalovala v nedeľu po demisii ministra obrany Andrisa Sprudsa, ktorý je členom Progresívcov. Premiérka krátko predtým vyhlásila, že Spruds stratil jej dôveru aj dôveru verejnosti a vyzvala ho, aby odstúpil. Následne navrhla na jeho miesto svojho poradcu plukovníka Raivisa Melnisa.
To vyvolalo napätie medzi koaličnými partnermi, keďže Progresívci trvali na obsadení rezortu obrany vlastným kandidátom. Postup premiérky označili za unáhlený a jednostranný a v stredu stiahli svoju podporu premiérke. Siliňová predtým pripustila, že ak opustia koalíciu, mohla by vládnuť úradnícka vláda.