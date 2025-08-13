< sekcia Zahraničie
Macron: Trump chce na schôdzke s Putinom presadiť prímerie na Ukrajine
Lídri na online stretnutí podporili aj výzvu na ďalšiu výmenu vojnových zajatcov medzi Moskvou a Kyjevom, ako aj výzvu na prepustenie ukrajinských detí unesených Ruskom.
Paríž 13. augusta (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu po videokonferencii európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyhlásil, že šéf Bieleho domu by chcel na piatkovom stretnutí s prezidentom Ruska Vladimirom Putinom presadiť trvalé prímerie na Ukrajine. Trump tiež podľa Macrona povedal, že o prípadných územných otázkach bude rozhodovať Ukrajina. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Trump podľa Macrona ubezpečil európskych lídrov, že žiadne územné otázky týkajúce sa Ukrajiny nemožno riešiť bez Ukrajiny. „A to je postoj, ktorý podporujeme,“ citoval francúzskeho prezidenta denník The Guardian.
Predstavitelia sa zároveň jasne vyjadrili, že medzi akýmikoľvek potenciálnymi územnými ústupkami a bezpečnostnými zárukami pre Ukrajinu musí existovať jasná súvislosť.
Lídri na online stretnutí podporili aj výzvu na ďalšiu výmenu vojnových zajatcov medzi Moskvou a Kyjevom, ako aj výzvu na prepustenie ukrajinských detí unesených Ruskom.
