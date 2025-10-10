Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Macron znovu vymenoval Lecornua za premiéra

Na snímke Sebastien Lecornu. Foto: TASR/AP

Lecornu bol do funkcie po prvý raz vymenovaný 9. septembra.

Paríž 10. októbra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok opäť vymenoval ministra obrany Sébastiena Lecornua za nového premiéra, oznámil Elyzejský palác. Došlo k tomu iba štyri dni po tom, čo Lecornu podal demisiu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Prezident republiky vymenoval pána Sébastiena Lecornua za premiéra a poveril ho zostavením vlády,“ upresnila prezidentská kancelária vo vyhlásení. Lecornu prijal opätovné vymenovanie a do pondelka polnoci bude jeho úlohou predložiť parlamentu rozpočet.

„Prijímam – z povinnosti – úlohu, ktorú mi zveril prezident republiky, aby som urobil všetko, čo je v mojich silách, a zabezpečil pre Francúzsko rozpočet do konca roka a tiež riešil otázky každodenného života našich spoluobčanov,“ napísal Lecornu na platforme X. „Musíme skoncovať s touto politickou krízou, ktorá rozčuľuje francúzsky ľud, a s touto nestabilitou, ktorá poškodzuje imidž Francúzska a jeho záujmy,“ zdôraznil premiér.

Lecornu bol do funkcie po prvý raz vymenovaný 9. septembra. V pondelok 6. októbra však podal demisiu spolu s celou vládou, a to len niekoľko hodín po oznámení nového zloženia kabinetu. Jeho vláda sa tak stala najkratšie trvajúcou v modernej histórii Francúzska.

Agentúra Reuters píše, že Macronove rozhodnutie môže vyvolať hnev u politických rivalov, ktorí za najlepšie východisko z politickej krízy považujú vyhlásenie predčasných volieb či prezidentovu rezignáciu.
