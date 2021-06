Maďarský prezident podpísal ostro kritizovaný zákon proti pedofílii

Na archívnej snímke predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Foto: TASR/AP

Budapešť 23. júna (TASR) - Maďarský prezident János Áder podpísal v stredu v Budapešti zákon proti pedofílii, informoval s odvolaním sa na správu zverejnenú na oficiálnej webovej stránke hlavy štátu spravodajský server telex.hu. Ten pripomína, že zákon vyvolal ostrú medzinárodnú kritiku, pretože z pôvodného návrhu sa pozmeňujúcimi návrhmi stal zákon, ktorý "".Áder, ktorý podpisom nariadil vyhlásenie tejto právnej normy, v zdôvodnení okrem iného uviedol, že nový zákon neobmedzuje ústavné práva osôb vo veku nad 18 rokov, pričom ale napĺňa ústavné povinnosti týkajúce sa ochrany mladých ľudí vo veku do 18 rokov.Návrh zákona proti pedofílii podľa servera sprevádzal v parlamente dlho konsenzus. Po presadení pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa homosexuality, ktorým sa postavila pedofília do paralely s homosexualitou, sa objavili ostré diskusie, demonštrácie a napokon aj medzinárodná vlna odporu.Za osvetu detí v každom prípade zodpovedajú rodičia, avšak boj proti pedofílii je úlohou štátu. Vyhlásil to v stredu v rozhovore pre nemeckú agentúru DPA predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý na margo kritiky zákona o pedofílii tiež povedal, že Maďarsko aktívne chráni práva homosexuálov.Európska komisia (EK) pohrozila právnymi krokmi voči Maďarsku v súvislosti s novým zákonom, ktorý zakazuje sprostredkovať osobám mladším ako 18 rokov informácie zobrazujúce alebo propagujúce homosexualitu či zmenu pohlavia. Uviedla to v stredu predsedníčka (EK) Ursula von der Leyenová.Takmer polovica členských krajín Európskej únie vyjadrila v utorok "" nad novým maďarským zákonom. Vyhlásenie podpísalo 13 z 27 krajín EÚ, a to okrem Belgicka Nemecko, Francúzsko, Luxembursko, Španielsko, Fínsko, Švédsko, Írsko, Dánsko, Holandsko, Estónsko, Litva a Lotyšsko.Podľa signatárov vyhlásenia zákon prijatý v Maďarsku "Zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil minulý utorok, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia pod 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "".