Merz: Existuje nádej, že na Ukrajine môže zavládnuť mier
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Berlín 13. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v stredu po videokonferencii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyjadril optimisticky a existuje podľa neho nádej, že na Ukrajine by mohol zavládnuť mier. Odmietol tiež možnosť právne uznať Ruskom okupované územia na Ukrajine za ruské, keďže hranice sa podľa jeho slov nemôžu meniť silou. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a denníka The Guardian.
