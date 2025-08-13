Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Merz: Existuje nádej, že na Ukrajine môže zavládnuť mier

.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (vľavo) a nemecký kancelár Friedrich Merz prichádzajú na videokonferenciu európskych lídrov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o vojne na Ukrajine, v stredu 13. augusta 2025 v Berlíne. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Berlín 13. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz sa v stredu po videokonferencii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyjadril optimisticky a existuje podľa neho nádej, že na Ukrajine by mohol zavládnuť mier. Odmietol tiež možnosť právne uznať Ruskom okupované územia na Ukrajine za ruské, keďže hranice sa podľa jeho slov nemôžu meniť silou. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a denníka The Guardian.





.

