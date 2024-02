Súdny dvor bude rozhodovať o časti žaloby Ukrajiny voči Rusku

Haag 30. januára (TASR) – Medzinárodný súdny dvor (MSD) v piatok oznámil, že je v jeho právomoci rozhodovať o časti zo žaloby, ktorú Ukrajina podala na Rusko krátko po vojenskej invázii z roku 2022. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.



Kyjev vo svojom podaní tvrdí, že Moskva použila falošné tvrdenia o genocíde páchane Ukrajinou v Donbase na to, aby ospravedlnila svoju inváziu, čím porušila Dohovor OSN o zabránení a trestaní zločinu genocídy z roku 1948.



Moskva tieto obvinenia odmieta a vlani pred MSD tvrdila, že tento hlavný súdny orgán OSN by mal žalobu zamietnuť. Právnici Ruska sudcom vlani v septembri povedali, že Rusko svoje vojenské operácie na Ukrajine neodôvodnilo dohovorom o genocíde, ale právom na sebaurčenie a sebaobranu.



Súd v piatok uviedol, že môže rozhodovať o žiadosti Ukrajiny o vyhlásenie, že Kyjev nie je zodpovedný za genocídu. Podľa sudcov však MSD nemá jurisdikciu v prípade ukrajinských tvrdení, že invázia Ruska porušila dohovor o genocíde a že uznanie separatistických republík na východe Ukrajiny Moskvou bolo tiež porušením tohto dohovoru.



MSD v predbežnom rozhodnutí v marci 2022 nariadil Rusku okamžite zastaviť vojenské operácie na Ukrajine. Rusko však namietalo s tvrdením, že súd OSN, ktorý rozhoduje o sporoch medzi štátmi, nemá právomoc rozhodovať v tomto prípade. MSD do v piatok poprel s tým, že v tejto veci jurisdikciu má.