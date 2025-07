Medzinárodný súdny dvor: Zmena klímy predstavuje existenčnú hrozbu

Haag 23. júla (TASR) - Zmena klímy predstavuje naliehavú a existenčnú hrozbu so závažnými a ďalekosiahlymi dôsledkami. Vo svojom prelomovom poradnom stanovisku - hoci nezáväznom - o právnych povinnostiach jednotlivých štátov to v stredu vyhlásil Medzinárodný súdny dvor (MSD). Očakáva sa, že rozhodnutie bude mať dosah na súvisiace súdne spory po celom svete, napísala agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR.



„Emisie skleníkových plynov sú jednoznačne spôsobené ľudskou činnosťou a nie sú územne obmedzené,“ citoval zo stanoviska predseda MSD, japonský sudca Judži Iwasawa. Čítanie verdiktu pokračuje a súd ešte neoznámil svoje závery týkajúce sa povinnosti krajín bojovať proti zmene klímy.



Pre svetový súd so sídlom v Haagu ide o vôbec najväčší prípad, aký kedy posudzoval. Odborníci tvrdia, že jeho verdikt by mohol ovplyvniť súdne procesy v oblasti klímy, čo by malo zásadný dosah na zákony na celom svete.



Na čele snáh o vydanie stanoviska súdu stál tichomorský ostrovný štát Vanuatu, ktorého predstavitelia sú podľa svojich vyjadrení čoraz viac frustrovaní z pomalého pokroku v rokovaniach OSN o klíme.



OSN poverila 15 sudcov MSD, aby odpovedali na dve základné otázky: 1) čo musia štáty podľa medzinárodného práva urobiť, aby chránili životné prostredie pred emisiami skleníkových plynov „pre súčasné a budúce generácie“? a 2) aké právne dôsledky budú znášať štáty, ktorých emisie spôsobili škody na životnom prostredí, najmä zraniteľným ostrovným štátom.



Poradné stanoviská MSD, ktorý rozhoduje spory medzi štátmi, pre ne nie sú záväzné. Kritici preto tvrdia, že krajiny považované z najväčších znečisťovateľov budú môcť najnovší verdikt súdu jednoducho ignorovať. Iní pozorovatelia však poukazujú na morálny a právny vplyv, ktorý má MSD. Aktivisti podľa agentúry Reuters očakávajú, že napriek poradnému charakteru bude rozhodnutie zlomové.