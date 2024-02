Navaľná v pléne EP: Putin musí zaplatiť za to, čo urobil Rusku

Brusel/Štrasburg 28. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin musí zaplatiť za to, čo urobil Rusku a susednej Ukrajine a aj za "vraždu" opozičného politika Alexeja Navaľného. V stredu to vo svojom príhovore v pléne Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu vyhlásila vdova po ruskom politikovi Julija Navaľná, informuje spravodajca TASR.



Navaľná prišla pred europoslancov v sprievode predsedníčky EP Roberty Metsolovej. Šéfka europarlamentu prítomným pripomenula, že aj touto cestou vzdávajú hold politikovi, ktorý zomrel v ruskom väzení 16. februára, a žiadajú medzinárodné vyšetrenie jeho smrti. EP v roku 2021 udelil Navaľnému Sacharovovu cenu za slobodu myslenia.



Julija Navaľná sa po anglicky poďakovala poslancom za možnosť vystúpiť v pléne EP. Opísala trápenie svojho manžela po pokuse o otrávenie a jeho pobyt vo väzení, kde ho podľa nej mučili a odopierali kontakt s rodinou vrátane telefonátov a pošty. Pripomenula problémy s vydaním tela a vyjadrila obavy, že počas pohrebu, ktorý je naplánovaný na piatok, môže dôjsť k zatýkaniam.



Navaľná uviedla, že chce pokračovať v boji, ktorý začal jej manžel. Upozornila, že prezident Vladimir Putin krajinu nikam nevedie a po rozpútaní vojny na Ukrajine je iba viac krvi a sklamania.



"Putin zabil môjho manžela," povedala europoslancom. Podľa nej je Putin schopný všetkého a nedá sa s ním rokovať. Myslí si, že Putin nemôže byť porazený na domácej pôde.



Za hlavný prínos svojho manžela považuje to, že v boji s vládnym režimom bol vynaliezavý: prichádzal s nápadmi a videami a dokázal inšpirovať milióny ľudí, našiel spôsob ako obchádzať zákazy a stal sa najznámejším opozičným politikom.



Navaľná Európanom z pléna EP pripomenula, že na Putina neplatia rezolúcie ani sankcie či diplomatické nóty, nemožno ho poraziť princípmi a morálkou. Najúčinnejšie proti nemu môže svet zakročiť vtedy, keď bude vyšetrovať jeho finančné siete a finančníkov, ktorí mu pomáhajú ukrývať obrovské bohatstvo, povedala.



"Alexej to vedel už dávno. Nerokujete s politikom, ale s monštrom," uviedla Navaľná a dodala, že Putina treba vnímať ako vodcu organizovaných kriminálnych gangov.



"Putin musí zaplatiť za to, čo urobil mojej krajine. Za to, čo urobil susednému mierovému štátu, a za všetko, čo urobil Alexejovi. Môj manžel nikdy neuvidí to krásne Rusko, akým raz môže byť. Ale my ostatní to možno dokážeme," odkázala Navaľná.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)