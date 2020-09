Navaľného stav sa zlepšil, prebudil sa z umelého spánku

Berlín 7. septembra (TASR) – Ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj sa prebudil z umelého spánku a postupne ho odpájajú od pľúcnej ventilácie. Reaguje už aj na slovné podnety. Na odhadnutie potenciálnych dlhodobých následkov jeho ťažkej otravy je ešte príliš skoro, píše sa vo vyhlásení berlínskej kliniky Charité, kde je Navaľnyj hospitalizovaný.



Ošetrujúci lekári aj naďalej zostávajú v úzkom kontakte s Navaľného manželkou. Podrobnosti o pacientovom stave budú zverejňovať len po konzultácii s ňou.



Dlhoročného kritika Kremľa Navaľného previezli do hlavného mesta Nemecka letecky 22. augusta zo sibírskeho mesta Omsk. V Omsku ho hospitalizovali 20. augusta po núdzovom pristátí lietadla, keď mu počas letu do Moskvy prišlo nevoľno.



Nemecko minulý týždeň vyhlásilo, že má nesporné dôkazy, že Navaľnyj bol otrávený látkou typu novičok. Tá bola použitá aj v roku 2018 pri útoku na bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéru.



Navaľného spojenci poukazujú na to, že použitie tejto vojenskej nervovej látky naznačuje, že zodpovednosť môže niesť len Rusko. Moskva však akékoľvek zapojenie do tohto činu odmieta.