FOTO: UKONČILI RUKOJEMNÍCKU DRÁMU: Polícia v Kolíne zadržala páchateľa

Kolín 15. októbra (TASR) - Život na Hlavnej železničnej stanici v Kolíne nad Rýnom a jej okolí sa ani po policajnom zásahu, ktorý ukončil rukojemnícku drámu v staničnej lekárni, neznormalizoval.Na stanici a v jej okolí prebiehajú policajné úkony, muži zákona tam zrejme pátrajú po ďalších potenciálnych zdrojoch nebezpečenstva. Policajné zdroje síce zdôraznili, že ide o rutinnú akciu, avšak apelovali na občanov, aby sa lokalite aj naďalej vyhýbali.Vyplýva to z informácií, ktoré priebežne prinášajú zo západonemeckého mesta viaceré tamojšie elektronické médiá, ako aj internetové vydanie miestneho denníka Kölner Stadt-Anzeiger, portál Express.de, tlačová agentúra DPA, ako aj webové vydanie najčítanejšieho nemeckého denníka Bild.Normalizácia železničnej dopravy v meste, ktorého stanica je jedným z najvýznamnejších železničných uzlov v Porýní, potrvá zrejme rádovo hodiny. Policajný zásah prakticky takmer úplne ochromil železničnú dopravu v okolí mesta, ale aj mestskú hromadnú dopravu v lokalite a vynútila si nielen odklonenie, ale aj zrušenie mnohých vlakov. Cez kolínsku stanicu prechádza denne okolo 1300 súprav s celkove až do 280.000 cestujúcimi.Rukojemníčka vyviazla podľa zhodných informácií s ľahkými zraneniami.Páchateľ utrpel pri policajnom zásahu, ktorý sprevádzali explózie zrejme omračujúcich granátov i streľba, životunebezpečné zranenia. Priamo v dejisku ho oživovali a medzičasom previezli do nemocnice. Je však otázne, či prežije.Motív činu zatiaľ nie je známy. Polícia, ktorá bola s útočníkom v kontakte ešte pred zásahom, nešpecifikovala ani jeho požiadavky.Na sociálnych sieťach sa však objavili špekulácie o tom, že požadoval voľný odchod na Blízky východ. Kölner Stadt-Anzeiger s odvolaním sa na bezpečnostné kruhy priniesol podvečer informáciu, že páchateľ hovoril po arabsky a zmieňoval sa o teroristickej organizácii Islamský štát (IS).Polícia apelovala na prispievateľov v sociálnych sieťach, aby sa zdržali šírenia fám a špekulácií a vyčkali na zverejnenie oficiálnych informácií. Tých je však o samotnej policajnej akcii, charaktere zranení, ako aj totožnosti útočníka absolútne minimum.Zo stanice previezli do nemocnice ďalšie zranené dievča, potvrdili medzičasom policajné zdroje. Zrejme ide o 14-ročnú tínedžerku, ktorú podľa spravodajskej televízie n-tv polial útočník v prevádzke siete rýchleho občerstvenia neďaleko staničnej lekárne horľavinou a následne ju podpálil. Súvislosť medzi oboma akciami muža je predmetom vyšetrovania.Polícia avizovala ešte na pondelkový večer tlačovú konferenciu, na ktorej zrejme zverejní verejnosťou očakávané podrobnosti.