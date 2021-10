Nová nemecká vláda má vzniknúť začiatkom decembra

Berlín 21. októbra (TASR) – Sociálnodemokratická strana Nemecka, Zelení a Slobodná demokratická strana si dali za cieľ, že novú vládu vytvoria v týždni začínajúcom sa 6. decembra, keď si zvolia aj nového spolkového kancelára. Koaličná zmluva má byť hotová do konca novembra. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), Zelení a Slobodná demokratická strana (FDP) si dali za cieľ, že novú vládu vytvoria v týždni začínajúcom sa 6. decembra, keď si zvolia i nového spolkového kancelára. Koaličná zmluva má byť hotová do konca novembra. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Generálny tajomník FDP Volker Wissing vo štvrtok pred začatím koaličných rokovaní v Berlíne vyhlásil, že nový kancelár Olaf Scholz (SPD), ktorý nahradí dlhoročnú šéfku vlády Angelu Merkelovú z Kresťanskodemokratickej únie (CDU), bude zvolený počas druhého decembrového týždňa.



Generálny tajomník SPD Lars Klingbeil uviedol, že budúcu stredu sa začne práca jednotlivých pracovných skupín. Tie majú do 10. novembra vypracovať stanoviská, ktorými sa budú budúci koaliční partneri zaoberať počas hlavných rokovaní o vzniku vlády.



Michael Kellner, člen predsedníctva Zelených uviedol, že koaličné rokovania sa určite podaria a jeho strana sa po 16 rokoch dostane do vlády.



Voľby do nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) sa konali 26. septembra. Zvíťazili v nich sociálni demokrati so ziskom 25,7 percenta hlasov. Za blok CDU/CSU hlasovalo 24,1 percenta voličov. Tretí skončili Zelení, pre ktorých je zisk 14,8 percenta hlasov najlepším výsledkom v ich dejinách. Polepšili si aj liberáli z FDP, ktorí dostali 11,5 percenta hlasov.