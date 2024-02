Nemecko ponúklo Česku darom ďalších 15 tankov za pomoc Ukrajine

Praha 21. februára (TASR) - Česko by mohlo získať darom ďalších 15 tankov Leopard 2A4 od Nemecka ako poďakovanie za vojenské dodávky Ukrajine. V stredu to oznámil predseda českej vlády Petr Fiala. Česko už v minulosti od Nemecka dostalo 15 týchto tankov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



V oboch prípadoch ide o 14 bojových tankov a jedno vyslobodzovacie vozidlo na podvozku Leopard 2A4. Česká ministerka obrany Jana Černochová tiež oznámila, že Nemecko okrem toho Česku ponúklo ešte ďalších 15 tankov, za ktoré by určitú sumu zaplatili. O prípadnej zákazke ešte rozhodne český rezort obrany. Ministerstvo zároveň s Nemeckom rokuje o kúpe najmodernejších tankov Leopard 2A8.



Ak by ČR prijala kompletnú ponuku nemeckého daru a tiež kúpu tankov Leopard 2A4, došlo by podľa rezortu obrany ku skokovému posilneniu tankového vojska českej armády. "Ak budú úspešne zakončené súčasné rokovania, Armáda ČR by mala k dispozícii celkom 42 bojových tankov Leopard 2A4 a tri vyslobodzovacie na rovnakom podvozku. Po dokončení dodávok nových tankov Leopard 2A9 bude mať Armáda ČR dostatok tankov oboch verzií nielen pre aktívnu zálohu a výcvik, ale aj ako mobilizačné zásoby," zdôraznil rezort.



Ponuka Nemecka podľa predsedu českej vlády ČR umožňuje, aby sa zbavovala závislosti na ruskej technike a svoju armádu modernizovala. Zároveň pripomenul, že Česko od začiatku ruskej invázie na Ukrajine Kyjevu poslalo 62 tankov, 131 bojových vozidiel pechoty, šesť vrtuľníkov, 16 systémov protivzdušnej obrany, 1000 rakiet do raketometov a ďalší materiál. Za túto pomoc ČR získala kompenzácie od spojencov v hodnote asi 19 miliárd korún, dodal Fiala.



Doplnil, že okrem toho Česko aktuálne poskytuje útočisko asi 384.000 ukrajinským vojenským utečencom a celkom počas dvoch rokov udelili dočasnú ochranu 590.000 utečencom. "Pomáhať Ukrajine je morálne, správne a je to aj v záujme našej bezpečnosti," dodal premiér ČR.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)