Nemecko povolí Ukrajine použiť ním dodané zbrane proti cieľom v Rusku

Berlín 31. mája (TASR) - Nemecká vláda povolí Ukrajine použiť zbrane dodané Nemeckom aj na útoky proti vojenským cieľom v Rusku. Uviedol to v piatok hovorca vlády Steffen Hebestreit, píše TASR podľa agentúry DPA.



"Sme presvedčení, že Ukrajina má medzinárodne zakotvené právo brániť sa voči útokom," uviedol Hebestreit vo vyhlásení, z ktorého cituje týždenník Die Zeit. Môže na to použiť aj zbrane dodané na tento účel v súlade s medzinárodnými právnymi požiadavkami vrátane zbraní dodaných Nemeckom. Rozhodnutie Hebestreit zdôvodnil ruskými útokmi.



Hovorca konkrétne zbrane z Nemecka nešpecifikoval. Mohlo by ísť o samohybné húfnice Panzerhaubitze 2000 a samohybné raketomety Mars-II, ktoré majú dostatočný dosah, píše Die Zeit.



Západné krajiny sa v posledných týždňoch rozchádzajú v otázke, či by ukrajinská armáda mala dostať povolenie útočiť západnými zbraňami aj na ciele v Rusku. Niektorí spojenci Kyjeva argumentujú, že ide o súčasť legitímnej obrany proti ruskej invázii. Druhá časť sa obáva, že ich to zatiahne do konfliktu s Moskvou.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiada zrušenie obmedzení. Spojené štáty vo štvrtok Ukrajine povolenie útočiť na územie Ruska udelili, avšak výlučne v blízkosti mesta Charkov.