VRAZIL AUTOM DO DAVU: Muž počas karnevalu zranil najmenej desať ľudí

Kassel 24. februára (TASR) - Najmenej desať ľudí vrátane detí utrpelo zranenia v pondelok v nemeckom meste Volksmarsen neďaleko Kasselu v spolkovej krajine Hesensko, keď do karnevalového sprievodu vrazil vodič osobného automobilu. Informoval o tom denník Süddeutsche Zeitung s odvolaním sa na miestnu políciu.



"Podľa prvých správ utrpelo zranenia niekoľko ľudí," uviedla vo vyhlásení polícia v severnom Hesensku.



Podľa agentúry AP nemá polícia žiadne informácie, že by si incident vyžiadal aj mŕtvych.



Vodiča príslušníci polície na mieste zadržali.



Ako uviedol denník Die Welt, muž šoféroval údajne mercedes kombi a podľa očitého svedka vrazil do davu ľudí a prešiel ešte 30 metrov.