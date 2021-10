Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu získali americkí vedci

Štokholm 4. októbra (TASR) – Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2021 získali v pondelok americkí vedci David Julius a Ardem Patapoutian za „objavy receptorov teploty a hmatu". Informovala o tom agentúra AP.



Mená laureátov oznámil v Štokholme Thomas Perlmann, generálny tajomník Nobelovho výboru. Držiteľov Nobelovej ceny za medicínu alebo fyziológiu každoročne vyberá Karolínsky inštitút.



„Toto naozaj otvára jedno z tajomstiev prírody," povedal Perlmann. Tento objav je podľa jeho slov veľmi dôležitý, pretože je to niečo „zásadné pre naše prežitie".



Patrik Ernforst z Karolínskeho inštitútu povedal, že Julius použil kapsaicín, aktívnu zložku z papričiek čili, aby zistil nervové snímače, ktoré nervovým zakončeniam ľudskej pokožky umožňujú reagovať na teplo. Julius pôsobí ako profesor fyziológie na Kalifornskej univerzite v San Franciscu (UCSF).



Patapoutian objavil v bunkách ďalšie receptory, citlivé na tlak a reagujúce na mechanické podnety. Tento libanonsko-americký expert v oblasti molekulárnej biológie a neurológie pôsobí na inštitúte Scripps Research v americkom štáte Kalifornia.



Obaja vedci okrem diplomu a zlatej medaily získali aj finančnú odmenu desať miliónov švédskych korún (zhruba 984.800 eur).



Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu za rok 2020 získali Američania Harvey Alter a Charles Rice a Brit Michael Houghton za výskum v súvislosti s objavom vírusu spôsobujúceho hepatitídu typu C.



Na základe poslednej vôle a z finančných prostriedkov významného švédskeho priemyselníka a vynálezcu dynamitu Alfreda Nobela (1833–96) je od roku 1901 každoročne udeľovaná prestížna Nobelova cena za významný objav, čin alebo dielo. Táto pocta umelcom vedcom, ekonómom a mierotvorcom je všeobecne považovaná za najhodnotnejšie ocenenie na svete.



Meno nositeľa Nobelovej ceny za fyziku oznámi výbor švédskej Kráľovskej akadémie vied v utorok 5. októbra najskôr o 11.45 h.



Cenu za chémiu udelí v stredu 6. októbra v rovnakom čase tiež Nobelov výbor Kráľovskej akadémie vied.



Švédska akadémia oznámi laureáta alebo laureátku Nobelovej ceny za literatúru 7. októbra o 13.00 h.



Nórsky Nobelov výbor v Osle potom udelí Nobelovu cenu za mier, a to v piatok 8. októbra najskôr o 11.00 h.



Ako poslední budú známi laureáti Nobelovej ceny za ekonomiku, ktorých oznámi švédska Kráľovská akadémia vied v pondelok 11. októbra nie skôr ako o 11.45 h.



Laureáti si vzhľadom na koronavírusovú pandémiu prevezmú ceny v decembri vo svojich domovských krajinách, podobne ako vlani.