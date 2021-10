Nobelovu cenu za literatúru získal Abdulrazak Gurnah

Štokholm 7. októbra (TASR) - Nobelovu cenu za literatúru za rok 2021 získal spisovateľ Abdulrazak Gurnah pochádzajúci zo Zanzibaru "za svoj nekompromisný a súcitný prienik účinkov kolonializmu". Oznámila to vo štvrtok popoludní Švédska akadémia.



Gurnah je tanzánskeho pôvodu, narodil sa v roku 1948 a vyrastal na ostrove Zanzibar. Na konci šesťdesiatych rokov minulého storočia prišiel do Británie ako utečenec. V exile začal písať a hoci jeho materinským jazykom bola svahilčina, jeho "literárnym nástrojom" sa stala angličtina, uviedla Švédska akadémia. Tento spisovateľ vydal celkovo desať románov a množstvo poviedok. Švédska akadémia spresnila, že ústrednou témou jeho diel je téma utečenca.



"Abdulrazak Gurnah píše o skúsenostiach utečencov. Zameriava sa na ich identitu a sebaobraz. Jeho postavy sa ocitajú na pomedzí kultúr a kontinentov – medzi životom, ktorý bol, a životom, ktorý sa objavuje. Je to neistý stav, ktorý sa nedá nikdy vyriešiť," uviedla Švédska akadémia.



"V Gurnahovom literárnom vesmíre sa všetko mení – spomienky, mená, identity. Nekonečný prieskum poháňaný intelektuálnou vášňou je prítomný vo všetkých jeho knihách," dodala akadémia.



Do nedávneho dôchodku bol Abdulrazak Gurnah profesorom angličtiny a postkoloniálnej literatúry na univerzite v Kente v meste Canterbury. V súčasnosti má 72 rokov.