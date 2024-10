Nobelovu cenu za literatúru získala Juhokórejčanka Han Kchang

Štokholm 10. októbra (TASR) - Nobelovu cenu za literatúru za rok 2024 získala Juhokórejčanka Han Kchang "za intenzívnu poetickú prózu konfrontujúcu historické traumy a odhaľujúcu krehkosť ľudského života". Oznámila to vo štvrtok popoludní Švédska akadémia, informuje TASR.



Päťdesiattriročná rodáčka z juhokórejského Kwangdžu, ktorá v súčasnosti žije a pôsobí v Soule, dostane zároveň finančnú odmenu vo výške 11 miliónov švédskych korún (približne milión eur).



Han pochádza zo spisovateľskej rodiny, jej otec Han Sung-won je v Južnej Kórei známym autorom románov. Popri písaní sa čerstvá laureátka Nobelovej ceny venuje aj hudbe, čo sa podľa Švédskej akadémie odráža v celej jej literárnej tvorbe.



Na spisovateľskú scénu nastúpila v roku 1993 sériou básní v magazíne, ktorého názov možno do slovenčiny preložiť ako Literatúra a spoločnosť. Jej prozaický debut prišiel v roku 1995 v podobe zbierky poviedok Láska v Josu. Nasledovalo niekoľko ďalších poviedok, ale i románov.



V medzinárodnom meradle sa preslávila románom Vegetariánka, za ktorý v roku 2016 dostala Medzinárodnú Bookerovu cenu. Kniha opisuje následky rozhodnutia protagonistky Jong-hje prestať jesť mäso. Jej krok sa stretáva s rozhodným odmietnutím zo strany manžela aj jej autoritatívneho otca. To je však príležitosť pre jej švagra, videoumelca, ktorý prejavuje mimoriadny eroticko-estetický záujem o jej pasívne pôsobiace telo. Hrdinka napokon skončí na psychiatrii, kde sa ju jej sestra pokúša zachrániť a priviesť späť k "normálnemu životu". Jong-hje sa však naďalej ponára do stavu pripomínajúceho psychózu, ujde do lesa a tam ju nájdu v daždi stáť ako strom.



Diela Han sa vyznačujú dvojakým vystavením hrdinov bolesti - duševnej i fyzickej -, pričom autorka sa k problematike stavia z pozícií spojených s východným myslením. Podľa Švédskej akadémie má Han "jedinečné povedomie o súvislostiach medzi telom a dušou, živými a mŕtvymi a vo svojom poetickom a experimentálnom štýle sa stala inovátorkou súčasnej prózy".