O'reillyová bude do tretice zastávať funkciu ombudsmanky EÚ

Brusel/Štrasburg 18. decembra (TASR) - PPoslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v tajnom hlasovaní na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu rozhodli o tom, že novou ombudsmankou Európskej únie na obdobie rokov 2019-24 bude doterajšia ochrankyňa ľudských práv Emily O'Reillyová.



O'Reillyová nakoniec získala dôveru 320 poslancov 751-členného zboru EÚ. Druhá v poradí bola estónska kandidátka Julia Laffranquová (280 hlasov).



Do stredajšieho druhého kola sa dostali štyria z pôvodne piatich kandidátov. Okrem O'Reillyovej a Laffranquovej to boli aj Cecilia Wikströmová zo Švédska a Giuseppe Fortunato z Talianska. Z hry po utorňajšom prvom kole hlasovania vypadol bývalý komisár Rady Európy pre ľudské práva, lotyšský kandidát Nils Muižnieks.



"Európania musia vedieť viac o tom, čo ich veľvyslanci a ministri robia v Bruseli. Mnohí sa zhodujú s názorom, že potrebujeme väčšiu transparentnosť právnych predpisov v Európskej rade," uviedla O'Reillyová na svojom účte na Twitteri po znovupotvrdení do funkcie.



Európsky ombudsman vyšetruje prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ, pričom koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažností občanov členských krajín. Ombudsman predkladá každý rok Európskemu parlamentu správu o výsledku svojich vyšetrovaní.



Ombudsmana volí europarlament na začiatku každého volebného obdobia. Súčasná ombudsmanka Emily O'Reillyová bola zvolená v júli 2013 a opätovne potvrdená vo funkcii v decembri 2014 na päťročné funkčné obdobie.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)