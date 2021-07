Pátracie tímy objavili trosky ruského lietadla, haváriu neprežil nikto

TASR prináša v tejto súvislosti výberovú chronológiu havárií dopravných lietadiel v Rusku od roku 2016.



19. marca 2016 - Nikto zo 62 ľudí na palube neprežil haváriu lietadla spoločnosti FlyDubai, ktoré sa zrútilo na letisku v meste Rostov na Done. Stroj Boeing 737-800 letel z Dubaja do Rostova na Done, okrem 55 cestujúcich zahynulo aj sedem členov posádky.



25. decembra 2016 - Ruské dopravné lietadlo Tupolev Tu-154 s 92 ľuďmi na palube, vrátane členov armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovovci, sa niekoľko minút po štarte z prímorského letoviska Soči zrútilo do vôd Čierneho mora. Stroj, ktorý patril ministerstvu obrany, viezol Alexandrovovcov na koncert na ruskej vojenskej základni v Sýrii. Pri havárii zahynulo všetkých 92 ľudí na palube.



15. novembra 2017 - Šesť obetí na životoch si vyžiadala havária lietadla L-410 v Chabarovskom kraji na východe Ruska. Haváriu prežil jediný cestujúci - 3,5-ročné dievčatko, ktoré vo vážnom stave hospitalizovali v nemocnici.



11. februára 2018 - Pri havárii dopravného lietadla regionálnej leteckej spoločnosti Saratovské aerolínie zahynulo všetkých 71 ľudí na palube. Stroj sa zrútil krátko po štarte z moskovského medzinárodného letiska Domodedovo. Lietadlo zmizlo z radarov krátko po vzlietnutí z Moskvy.



5. mája 2019 - Pri núdzovom pristátí na letisku Šeremeťjevo v Moskve havarovalo lietadlo Suchoj Superjet 100 spoločnosti Aeroflot. Lietadlo malo pôvodne namierené do Murmanska, ale krátko po vzlietnutí ho zasiahol blesk, ktorý vyradil automatiku a bezdrôtovú komunikáciu. Zo 78 osôb na palube haváriu neprežilo 41.

Moskva 6. júla (TASR) - Ruské pátracie tímy objavili trosky lietadla Antonov An-26, ktoré zmizlo z radarov v utorok počas regionálneho letu na Kamčatskom polostrove na ruskom Ďalekom východe. Haváriu neprežil nikto z 28 osôb na palube, informovala agentúra TASS s odvolaním sa na vyjadrenie leteckej spoločnosti.uviedol ruský úrad pre civilné letectvo.Trosky stroja sa podľa neho našli pri pobreží Kamčatky, približne štyri až päť kilometrov od letiska. Nešpecifikoval, či sa našli vo vode alebo na súši. Prvé správy hovorili, že lietadlo sa zrejme zrútilo do mora.Lietadlo An-26 odštartovalo z hlavného mesta Kamčatského kraja Petropavlovsk-Kamčatskij na juhu polostrova a smerovalo do mesta Palana, ktoré sa nachádza v severnej časti Kamčatky.Z radarov zmizlo krátko pred pristátím, okolo 14.40 h miestneho času (04.40 SELČ). Na palube sa nachádzalo 28 ľudí vrátane šiestich členov posádky a jedného alebo dvoch detí. Kontakt s lietadlom bol prerušený približne desať kilometrov od palanského letiska.Do pátracej operácie po lietadle sa zapojili najmenej dva vrtuľníky, jedno lietadlo a niekoľko lodí. Vrak sa podarilo nájsť po vyše štyroch hodinách, odkedy stroj zmizol z radarov, k čomu došlo len asi desať minút pred pristátím.Príčina nehody je predmetom vyšetrovania. Podľa jednej z hypotéz stroj havaroval v dôsledku chyby pilota pri slabej viditeľnosti.Ruské úrady otvorili v tejto veci vyšetrovanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu ohrozenia bezpečnosti a pravidiel leteckej dopravy. Okolnosti nešťastia preskúma osobitný výbor, ktorý zriadil ruský úrad pre civilné letectvo.Lietadlo bolo v prevádzke od roku 1982 a letové povolenie malo platné do 30. augusta 2021. Pri nehode lietadla An-28 tej istej leteckej spoločnosti v roku 2012 zahynulo desať ľudí. V krvi oboch pilotov sa vtedy našiel alkohol.