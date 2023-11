Počet palestínskych obetí vojny v Gaze presiahol 10.000, tvrdí Hamas

Gaza 6. novembra (TASR) - Počet palestínskych obetí prebiehajúcej vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v pásme Gazy presiahol 10.000. Oznámilo to v pondelok ministerstvo zdravotníctva v Gaze, ktoré ovláda Hamas. Informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Podľa hovorcu ministerstva Ašrafa Kidru, na ktorého sa odvoláva agentúra AFP, dosiahla bilancia obetí číslo 10.022.



Z celkového počtu obetí je viac než 4100 detí a 2640 žien. AP upozorňuje, že s pokračujúcim postupom izraelskej armády v oblasti mesta Gaza sa dá očakávať výraznejšie zvýšenie počtu obetí.



V okupovanom Predjordánsku prišlo o život pri násilnostiach a raziách izraelských ozbrojených zložiek počas uplynulých týždňov 140 Palestínčanov. Celkovo od rozsiahleho útoku Hamasu 7. októbra zahynulo viac než 1400 Izraelčanov. Okrem toho Hamas odvliekol do pásma Gazy 242 rukojemníkov.



Od minulej stredy odišlo z pásma Gazy do Egypta cez hraničný priechod Rafah 1100 osôb s cudzím štátnym občianstvom v rámci dohody medzi USA, Egyptom, Izraelom a Katarom, ktorý pôsobí ako sprostredkovateľ pre Hamas.