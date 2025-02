Poľského expremiéra Morawieckého obvinili zo zneužitia právomocí

Varšava 27. februára (TASR) - Bývalého poľského premiéra Mateusza Morawieckeho obvinili vo štvrtok zo zneužitia právomocí a nedbanlivosti v súvislosti s organizovaním korešpondenčných volieb v čase pandémie koronavírusu roku 2020. V prípade uznania za vinného by mu hrozili tri roky väzenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr PAP, AFP a AP.



Prokuratúra mu kladie za vinu prekročenie právomocí a konanie bez právneho základu pri príprave volieb, ktoré sa mali 10. mája 2020 uskutočniť výhradne korešpondenčne. Morawiecki obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho rozhodnutia boli v súlade s poľskou ústavou a primerané situácii počas prebiehajúcej pandémie COVID-19, na ktorú neexistovali žiadne postupy a bolo potrebné robiť vážne rozhodnutia.



"Ak by som mal túto voľbu urobiť znova, rozhodol by som sa rovnako," vyhlásil po odchode z prokuratúry Morawiecki, ktorý je podľa svojich slov prenasledovaný pre svoju vôľu zorganizovať voľby. "Článok 128 Ústavy Poľskej republiky zaväzuje Radu ministrov (vládu - pozn. TASR) uskutočniť prezidentské voľby najskôr 100 dní pred koncom funkčného obdobia prezidenta a najneskôr 75 dní pred skončením funkčného obdobia prezidenta, takže uskutočnenie prezidentských volieb bolo mojou povinnosťou," povedal expremiér podľa PAP.



Pred budovou prokuratúry sa zhromaždili desiatky jeho podporovateľov vrátane členov strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorí vyjadrili solidaritu s expremiérom.



Morawiecki v apríli 2020 nariadil poľskej pošte prípravy na organizáciu volieb formou korešpondenčného hlasovania ešte predtým, než príslušný zákon nadobudol platnosť. Voľby sa napokon neuskutočnili v plánovanom termíne, ale až 28. júna 2020, a prebiehali klasickou formou vo volebných miestnostiach.



Súd vo Varšave v roku 2020 rozhodol, že Morawieckeho rozhodnutie porušilo ústavu a ďalšie právne predpisy. Verdikt nadobudol právoplatnosť v júni 2024 po zamietnutí kasačnej sťažnosti Najvyšším správnym súdom.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)