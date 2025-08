Otwock 5. augusta (TASR) - Poľsko obnovilo činnosť svojho jediného jadrového reaktora. Po modernizácii získal neohraničené povolenie na fungovanie. Reaktor Maria Národného centra jadrového výskumu (NCBJ) v Otwocku neďaleko Varšavy slúži na vedecké účely a produkciu liečiv. Na tlačovej konferencii v priestoroch, v ktorých sa reaktor nachádza, to oznámil minister energetiky Milosz Motyka. Zároveň predstavil ďalšie plány Poľska v rozvoji jadrovej energetiky. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



Minister oznámil, že reaktor bude fungovať na plný výkon v priebehu niekoľkých hodín. Podľa neho je tento reaktor kľúčový z hľadiska poľskej ekonomiky, medicíny aj vedy.



„Toto je prvýkrát v histórii, keď bolo takéto povolenie udelené bez časového obmedzenia,“ povedal minister a vyzdvihol úlohu reaktora pri výrobe rádioizotopov využívaných vo farmaceutickom a medicínskom výskume. Reaktor sa bude využívať aj na vzdelávanie odborníkov pre energetický sektor, v ktorom Poľsko plánuje veľké investície.



Vláda plánuje zintenzívniť rozvoj jadrovej energetiky vrátane spustenia veľkej jadrovej elektrárne na severe krajiny do roku 2035 a príprav projektov malých modulárnych reaktorov s cieľom ich nasadenia pred rokom 2040.



Slovensko ako druhý najväčší producent jadrovej energie v EÚ má podľa ministra Motyku potenciál byť partnerom Poľska. „Sme pripravení na túto spoluprácu. Budeme k nej aj vyzývať ako strana, ktorá môže byť dodávateľom poznatkov, know-how a technológií, pretože sme hrdí na tento tím a na to, ako reaktor Maria funguje,“ uviedol poľský minister pre TASR.



Riaditeľka NCBJ Agnieszka Polová zdôraznila význam reaktora Maria v medzinárodnom kontexte. Podľa jej vyjadrenia existuje takýchto reaktorov na svete len šesť. „Reaktor Maria je vnímaný ako niečo dôležité na poľskej aj medzinárodnej vedeckej scéne a nielen tam,“ povedala. Dodala, že napriek úspechu zatiaľ nemajú stabilné financovanie, no dúfajú v pozitívny vývoj.



Vláda aktuálne finalizuje aktualizáciu Poľského programu jadrovej energetiky. Minister Motyka uviedol, že prvé stavebné práce na novej elektrárni sú plánované na rok 2028. Zároveň bude prijatá legislatíva pre vznik Centra jadrových kompetencií, ktoré má združiť odborníkov a pripraviť ich na budúce projekty.



Reaktor Maria bol uvedený do prevádzky v roku 1974 a je jediným výskumným reaktorom v Poľsku. Ide o jeden zo šiestich reaktorov svojho typu na svete, špecializovaný je najmä na výrobu rádioizotopov, výskum fyziky materiálov a výučbu jadrových odborníkov. Názov nesie na počesť dvojnásobnej nositeľky Nobelovej ceny Marie Curie-Sklodowskej.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)