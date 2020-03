Poľsko od nedele nevpustí do krajiny cudzincov

Varšava 13. marca (TASR) – Poľsko od nedele zakáže vstup na svoje územie zahraničným občanom a pozastaví medzinárodnú leteckú i vlakovú dopravu. K takémuto opatreniu krajina pristúpi, aby zamedzila šíreniu nového koronavírusu. Oznámil to v piatok poľský premiér Mateusz Morawiecki, ktorého citovala agentúra DPA.



Prísne cestovné opatrenia budú platiť od nedele nasledujúcich desať dní, úrady ich však potom môžu predĺžiť, a to najskôr o 20 dní a potom o mesiac, informuje agentúra AP.



Poľských občanov do ich vlasti ale vpustia, po návrate sa však budú musieť podrobiť dvojtýždňovej karanténe. Poľské hranice zostanú podľa slov premiéra ale naďalej otvorené pre dodávky tovarov. Obmedzenia sa nedotknú ani vnútroštátnej dopravy.



Poľsko od nedele zatvorí tiež nákupné centrá, reštaurácie, pohostinstvá, bary, kluby či kasína. Otvorené však ostanú potraviny a lekárne a fungovať budú aj donášky jedla. Zakázané budú tiež zhromaždenia viac ako 50 ľudí a to vrátane cirkevných bohoslužieb.



"Sú to ťažké rozhodnutia, ale umožnia nám vyhnúť sa ešte ťažším časom," uviedol Morawiecki. Dodal, že viaceré západné krajiny prijali opatrenia príliš neskoro a Poľsko nechce ísť rovnakou cestou.



V Poľsku v piatok oznámili štyri nové prípady nákazy koronavírusom, celkový počet infikovaných tak aktuálne dosahuje 68, uvádza agentúra PAP. Nákaze v tejto krajine dosiaľ podľahla jedna osoba.