< sekcia Zahraničie
Poľsko vybuduje prvý viacúčelový protidronový systém v Európe
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Kobylka 30. januára (TASR) - Poľsko do dvoch rokov vybuduje prvý viacúčelový protidronový systém v Európe. Zmluvu na dodávku systému San v piatok v meste Kobylka podpísali zástupcovia poľských spoločností a zahraničných partnerov za účasti premiéra Donalda Tuska a ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysza. Systém má stáť asi 15 miliárd zlotých (3,56 mld. eur), pričom bude sčasti financovaný z európskeho programu SAFE, informuje varšavský spravodajca TASR.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)