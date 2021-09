Predseda Európskeho parlamentu je v nemocnici so zápalom pľúc

Štrasburg 20. septembra (TASR) - Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli bol hospitalizovaný so zápalom pľúc. Oznámila to v pondelok jeho hovorkyňa, informovala agentúra DPA.



Podľa hovorkyne je jeho stav "dobrý". Ako ďalej uviedla, do nemocnice ho prijali ešte minulú stredu po tom, čo dostal horúčku. Podrobil sa aj antigénovým a PCR testom na koronavírus, avšak oba boli negatívne.



"Skoré uzdravenie, drahý David," napísal v pondelok na Twitteri predseda Európskej rady Charles Michel.