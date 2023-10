Prezident Biden pricestoval na návštevu Izraela

Tel Aviv 18. októbra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu pricestoval na návštevu Izraela, kde má absolvovať rokovania s premiérom Benjaminom Netanjahuom. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Prezidentský špeciál Air Force One pristál na letisku Bena Guriona v Tel Avive krátko pred 11.00 h miestneho času (10.00 h SELČ). Izrael v súčasnosti vedie vojnu proti palestínskemu hnutiu Hamas a ďalším spriazneným organizáciám.



Americký prezident má počas rokovaní s Netanjahuom žiadať o povolenie prístupu pre humanitárnu pomoc do pásma Gazy. Chce tiež zabrániť, aby vojna prerástla to rozsiahlejšieho konfliktu.



Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby na palube Air Force One médiám povedal, že Biden sa chce osobne oboznámiť so situáciou v regióne a bude sa pýtať aj náročné otázky. "Bude sa ich však pýtať ako priateľ," dodal Kirby. Prezident sa chce stretnúť aj so záchrannými zložkami a rodinami obetí a rukojemníkov v konflikte.



Biden sa mal v stredu v jordánskom Ammáne stretnúť s jordánskym kráľom Abdalláhom II., egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím a palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.



Jordánsko však v utorok summit zrušilo v reakcii na raketový útok na nemocnicu v pásme Gazy, po ktorom palestínske úrady hlásili stovky obetí.



Konflikt v pásme Gazy vypukol po rozsiahlych útokoch Hamasu na izraelské územia v sobotu 7. októbra. Odvtedy si vyžiadal viac než 1400 obetí na strane Izraela a približne dve stovky sú držané ako rukojemníci. Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy hlási viac než 3000 obetí na životoch.