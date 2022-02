Putin nariadil uvedenie jadrových síl do pohotovosti

Moskva 27. februára (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v nedeľu armáde, aby uviedla tzv. odstrašujúce, teda jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti. Západné krajiny obvinil z "nepriateľských" krokov voči svojej krajine. Informovali o tom tlačové agentúry AFP a AP.



"Nariaďujem ministrovi obrany a náčelníkovi generálneho štábu ruských ozbrojených síl uviesť odstrašujúce sily ruskej armády do zvláštneho režimu bojovej služby," povedal Putin v televíznom vystúpení, z ktorého citovala AFP.



Šéf Kremľa na stretnutí s ministrom obrany Sergejom Šojguom a náčelníkom generálneho štábu Valerijom Gerasimovom obvinil vedúce krajiny NATO z "agresívnych vyhlásení" s tým, že Západ uvalil prísne finančné sankcie na Rusko vrátane samotného prezidenta.



"Západné krajiny nepodnikajú len nepriateľské kroky proti našej krajine v ekonomickej sfére, ale poprední členovia NATO tiež urobili agresívne vyjadrenia na adresu našej krajiny," citovala Putina agentúra AP.



Jeho nariadenie zvyšuje hrozbu, že napätie okolo ruskej invázie na Ukrajinu by mohlo viesť k použitiu nukleárnych zbraní, píše AP. Pripomína, že ruský líder tento týždeň pohrozil tvrdou odvetou proti každej krajine, ktorá priamo zasiahne do konfliktu na Ukrajine.