Rada Európy udelila cenu Václava Havla väznenej Maryji Kalesnikavovej

Štrasburg 27. septembra (TASR) – Parlamentné zhromaždenie Rady Európy udelilo Cenu Václava Havla za rok 2021. Tohtoročnou laureátkou sa stala väznená bieloruská opozičná aktivistka Maryja Kalesnikavová. Cenu v Štrasburgu prevzala jej sestra.



„Táto cena je prejavom solidarity s občanmi Bieloruska. Je zároveň jasným signálom pre nás Bielorusov, že medzinárodné demokratické spoločenstvo nás podporujeme a že ideme správnou cestou. Zároveň je (cena) jasným signálom pre bieloruské úrady, že svet nikdy nestrpí porušovanie ľudských práv a nebude akceptovať to, čo sa v Bielorusku teraz deje. Ak nechcete, aby sa Bielorusko premenilo na veľký gulag, musíte podporiť bieloruských občanov práve teraz," povedala v pléne Kalesnikavovej sestra Tacciana Chomičová.



Počas svojho vystúpenia upozornila aj na to, že v Bielorusku sú v súčasnosti väznení mnohí ľudskoprávni aktivisti. Za mrežami je podľa nej aj Ales Biaľacki, ktorý je držiteľom vôbec prvej Ceny Václava Havla za ľudské práva.



Maryja Kalesnikavová bola 6. septembra odsúdená b Bieloruskú na 11 rokov odňatia slobody. Spolu so svojím právnikom Maximom Znakom bola obvinená zo sprisahania s cieľom chopiť sa moci a z podnecovania činnosti prostredníctvom médií a internetu, ktorá ohrozovala národnú bezpečnosť. Maxim Znak dostal desaťročný trest.



Kalesnikavová bola koordinátorkou predvolebného štábu bývalého bankára Viktara Babaryku, ktorého začali stíhať pre korupciu krátko po tom, ako oznámil zámer kandidovať vo voľbách proti dlhoročnému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Po minuloročných prezidentských voľbách bez účasti Babaryku, sa Kalesnikavová stala jednou z najvýraznejších postáv bieloruskej opozície a odporu proti Lukašenkovi.



Opozičnú aktivistku zadržali vlani v noci na 8. septembra na bielorusko-ukrajinskej hranici. Podľa verzie bieloruských úradov sa spolu s ďalšími dvoma predstaviteľmi opozície pokúsila ujsť z Bieloruska. Jej spolupracovníci naopak uviedli, že Maryja zabránila svojej deportácii z Bieloruska tým, že roztrhala svoj pas, takže nemohla byť vpustená na ukrajinské územie.



Parlamentné zhromaždenie Rady Európy na svojej internetovej stránke informovalo o tom, že na počesť tohtoročnej laureátky usporiada Knižnica Václava Havla medzinárodnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v stredu 29. septembra v Prahe.