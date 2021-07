Prvý let Blue Origin miliardára Bezosa bol úspešný

Na snímke štart znovupoužiteľnej suborbitálnej rakety New Shepard, ktorú vyvinula spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa, úspešne odštartovala o 15.12 h SELČ zo základne neďaleko mestečka Van Horn v americkom Texase v utorok 20. júla 2021. Foto: TASR/AP

Van Horn 20. júla (TASR) – Znovupoužiteľná suborbitálna raketa New Shepard vyvinutá spoločnosťou Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v utorok úspešne odštartovala, dosiahla hranicu vesmíru a bezpečne sa vrátila na Zem. Informovali o tom agentúry AP a AFP.Na palube boli okrem Jeffa Bezosa ďalší traja pasažieri, konkrétne Bezosov brat Mark, 82-ročná pilotka Wally Funková a 18-ročný čerstvý absolvent strednej školy Oliver Daemen. Ten sa stal vôbec najmladším človekom vo vesmíre, píše agentúra AFP. Daemen, ktorý vlani ukončil strednú školu, bol zároveň prvým platiacim zákazníkom Blue Originu. V module letela aj 82-ročná americká letkyňa Wally Funková, ktorá sa zase stala najstarším človekom vo vesmíre. Rekord doteraz držal astronaut John Glenn, ktorý v roku 1962 ako prvý Američan obletel zemeguľu a do vesmíru sa opäť pozrel v roku 1998 ako 77-ročný.zakričal Bezoz do vysielačky po tom, ako New Shepard úspešne pristál v texaskej púšti.dodal o niekoľko minút neskôr.citovala Bezosa agentúra AP.Podľa AP ide o prvý let s ľudskou posádkou, ktorý podnikla Bezosova spoločnosť Blue Origin. Multimiliardár a zakladateľ firmy Amazon sa stal druhým superboháčom, ktorý sa do vesmíru pozrel na palube vlastného stroja. Iba pred deviatimi dňami sa na svoju vlastnú cestu vydal zakladateľ spoločnosti Virgin Galactic Richard Branson.New Shepard je suborbitálna raketa, čo znamená, že nedosiahla obežnú dráhu Zeme, ale takzvanú Kármánovu hranicu vo výške 100 kilometrov, ktorá je známa ako začiatok vesmíru. Posádka na vrchole trajektórie zažila niekoľko minút zníženej gravitácie.Raketa New Shepard je pomenovaná podľa prvého amerického astronauta Alana Sheparda. Let sa uskutočnil v deň 52. výročia pristátia misie Apollo 11 na Mesiaci. Tento dátum si zvolil Bezoz osobne, dodáva AP. OprotiRicharda Bransona bola Bezosova kapsulapočítačom a preto nemuseli byť na palube žiadni ďalší členovia posádky.