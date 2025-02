Rakúske strany ÖVP, SPÖ a NEOS sa dohodli na zostavení koaličnej vlády

Viedeň 27. februára (TASR) — Rakúski ľudovci (ÖVP), sociálni demokrati (SPÖ) a liberálna strana NEOS sa dohodli na zostavení koaličnej vlády. Jej program predstavia vo štvrtok o 11.00 h, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru APA.



Prioritami trojice strán bude konsolidácia rozpočtu na sedem rokov, výrazné sprísnenie azylového zákona a úľavy pre nájomníkov.



Vo viac ako 200-stranovom návrhu programu s názvom "Teraz urobíme to, čo treba. Pre Rakúsko", ktorý má APA k dispozícii, sa zdôrazňuje, že koaličná dohoda je založená na "konsenze a pragmatizme".



V azylovej oblasti chystá budúca trojkoalícia sprísnenie opatrení. Plánuje prinajmenšom dočasné zastavenie zlučovania rodín a zavedenie zákazu nosenia pokrývky hlavy pre maloletých. Chce pokračovať v modernizácii armády a účasti na iniciatíve Sky Shield. Koncesionárske poplatky mieni zvýšiť až v roku 2029. Hygienické výrobky pre ženy a antikoncepcia by mali byť oslobodené od dane z obratu.



Budúca vláda chce konsolidovať rozpočet podľa fiškálnych pravidiel EÚ. Vzhľadom na "súčasné ekonomické výzvy" sa tak má stať v priebehu nasledujúcich siedmich rokov.



Personálne obsadenie jednotlivých rezortov bude známe v najbližších dňoch.



Podľa APA by nová vláda mohla zložiť sľub 3. marca. Predpokladom však je, aby koaličnú zmluvu odsúhlasilo vedenie všetkých troch strán.



Ľudovci, sociálni demokrati a NEOS už o vytvorení koaličnej vlády rokovali, no ich rozhovory 3. januára stroskotali po tom, čo ich opustila strana NEOS. Jej líderka Beate Meinlová-Reisingerová odôvodnila tento krok nedostatočnou ochotou potenciálnych partnerov na uskutočnenie reforiem, ako aj tým, že v niekoľko týždňov trvajúcich rozhovoroch sa nedosiahol žiadny relevantný pokrok.



Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen následne poveril 6. januára zostavením vlády FPÖ, ktorá vyhrala parlamentné voľby z 29. septembra so ziskom takmer 29 percent hlasov pred ÖVP s vyše 26 percentami a SPÖ s viac ako 20 percentami. FPÖ začala koaličné rokovania s ľudovcami, aj tie sa však 12. februára skončili neúspechom. Ľudovci začali krátko nato znovu rokovať so sociálnymi demokratmi.



Rakúsko je bez vlády už 151 dní, čo je najviac v novodobých dejinách. Po roku 1945 trvalo zostavenie vlády v priemere 65 dní.