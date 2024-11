Rumunský ústavný súd rozhodne o prezidentských voľbách až 2. decembra

Bukurešť 29. novembra (TASR) - Rumunský ústavný súd v piatok oznámil, že o potvrdení alebo anulovaní výsledkov prvého kola prezidentských volieb z 24. novembra, v ktorých prekvapivo zvíťazil nezávislý krajne pravicový kandidát Calin Georgescu, rozhodne až 2. decembra, teda deň po parlamentných voľbách. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



Ústavný súd sa mal v piatok zaoberať žiadosťou kandidáta Cristiana Terhesa o anulovanie výsledkov volieb. Žiadosť kandidáta Sebastiana Popesca zamietol ešte vo štvrtok. Terhes dostal v prvom kole jedno percento hlasov, Popescu 0,15 percenta.



Rumunské úrady zároveň medzičasom oznámili, že majú dôkazy o zasahovaní do predvolebnej kampane zo strany nepriateľských subjektov, pričom ústavný súd už vo štvrtok v samostatnom rozhodnutí nariadil prepočítanie 9,46 milióna hlasov odovzdaných v prvom kole.



Georgescu (62) v nedeľňajšom prvom kole prezidentských volieb zvíťazil so ziskom takmer 23 percent hlasov pred centristickou kandidátkou Elenou Lasconiovou, ktorú podporilo 19 percent voličov. Druhé kolo prezidentských volieb sa bude konať 8. decembra.



Krajne pravicový a prorusky orientovaný Georgescu získal množstvo hlasov od mladých voličov a Rumunov žijúcich v zahraničí. Svoju kampaň zameral predovšetkým na sociálnu platformu TikTok. Ak by zvíťazil aj v druhom kole, mohol by tým ohroziť prozápadný politický kurz Rumunska, konštatuje Reuters.



Neistota panujúca okolo výsledkov prvého kola prezidentských volieb uvrhla krajinu do zmätku pred nedeľnými parlamentnými voľbami, v ktorých sa taktiež očakávajú veľké zisky pre krajnú pravicu, dodáva Reuters.