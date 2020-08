Ruskí lekári povolili prevoz Navaľného do Nemecka

na archívnej snímke policajti odchádzajú z jednotky intenzívnej starostlivosti, kde leží ruský opozičný líder Alexej Navaľnyj v sibírskom meste Tomsk vo štvrtok 20. augusta 2020. Foto: TASR/AP

Moskva 21. augusta (TASR) - Ruskí lekári povolili v piatok popoludní prevoz kritika Kremľa Alexeja Navaľného z nemocnice v ruskom meste Omsk, kde je od štvrtka hospitalizovaný z dôvodu možnej otravy, do nemocnice Charité v nemeckom hlavnom meste Berlín. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na ruských zdravotníckych predstaviteľov.Zástupca primára jednotky intenzívnej starostlivosti v nemocnici v Omsku Anatolij Kaliničenko uviedol, že prevoz Navaľného je už možný, keďže jeho stav sa stabilizoval a bude transportovaný počas piatka." dodal Kaliničenko, ktorého citovala agentúra TASS.Nemecko vyslalo v piatok ráno do ruského mesta Omsk záchranárske lietadlo, ktoré malo Navaľného vyzdvihnúť. Lekári v nemocnici v Omsku prevoz opozičného politika doteraz odmietali s tým, že nie je v možný z dôvodu jeho nestabilného zdravotného stavu. Nemeckí lekári však po tom, ako ich k Navaľnému pustili a vyšetrili ho, skonštatovali, že jeho prevoz je možný." povedal podľa agentúry DPA v súvislosti s prevozom do Nemecka filmový producent Jaka Bizilj z organizácie Cinema for Peace, ktorá lietadlo s lekármi do Ruska vyslala. Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová na Twitteri napísala, že vďaka vybaveniu lietadla môžu nemeckí lekári Navaľného previezť do Nemecka "".