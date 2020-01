Putin vymenoval členov novej vlády

Moskva 21. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v utorok dekrét o zložení novej vlády. Svoje posty si okrem iných udržali aj doterajší minister obrany Sergej Šojgu a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, informovali ruské agentúry.



Agentúra Interfax uviedla, že Anton Siluanov zostane aj naďalej ministrom financií, Denis Manturov ministrom priemyslu a obchodu, Jevgenij Ditrich ministrom dopravy a Vladimir Kolokoľcev ministrom vnútra. Svoj post si zachová aj doterajší minister energetiky Alexandr Novak, minister prírodných zdrojov a ekológie Dmitrij Kobylkin, minister poľnohospodárstva Dmitrij Patrušev a minister pre mimoriadne situácie Jevgenij Ziničev.



Novým šéfom rezortu rozvoja digitálnych technológií, komunikácií a masovej komunikácie sa stal šéf štátnej telekomunikačnej spoločnosti Rostelekom Maxim Rešetnikov a na post ministra spravodlivosti nastúpi Konstantin Čujčenko. Novým členom vlády bude aj Sergej Kravcov, doterajší šéf úradu pre dohľad nad kvalitou potravín (Rospotrebnadzor), ktorý nastúpi na post ministra osvety. Novou hlavou rezortu výskumu a vyššieho vzdelávania sa stane Valerij Faľkov.



Za nového prvého podpredsedu vlády Putin vymenoval Andreja Belousova - doterajšieho poradcu hlavy štátu pre ekonomické otázky. V novej vláde by podľa agentúry TASS malo celkovo zasadnúť deväť podpredsedov vlády.



Ruský prezident podpísal 16. januára výnos, ktorým za predsedu ruskej vlády vymenoval Michaila Mišustina.



Mišustin sa stal premiérom deň po tom, ako Putin predniesol svoj výročný prejav, v ktorom navrhol rad zmien a dodatkov do ústavy Ruskej federácie. Podľa Putinovej predstavy by tieto zmeny mali viesť k posilneniu právomocí premiéra a členov vlády pri súčasnom zachovaní Ruska ako silnej prezidentskej republiky. Nové právomoci by mal získať aj parlament.



Krátko po oznámení týchto Putinových zámerov podal premiér Dmitrij Medvedev demisiu. Odstúpila aj jeho vláda.