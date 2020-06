Rusko vyhostí dvoch českých diplomatov

Moskva 15. júna (TASR) – Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že vyhostí dvoch českých diplomatov v reakcii na rovnaký krok Česka. Informovala o tom agentúra AP.



Ministerstvo uviedlo, že si v pondelok predvolalo českého veľvyslanca v Moskve Vítězslava Pivoňku, ktorému oznámilo mená dotknutých diplomatov a označilo ich za nežiaduce osoby. Rusko by mali opustiť do stredy večera aj so svojimi rodinami, informovala agentúra AFP.



Česká republika 7. júna vyhostila dvoch ruských diplomatov v reakcii na vyšetrovanie úniku informácie o tom, že do Česka prišiel agent ruských tajných služieb s jedom ricín.



Bezpečnostné úrady agenta vyhodnotili ako riziko pre pražského primátora Zdeňka Hřiba, starostu Prahy 6 Ondřeja Kolářa a starostu katastrálneho územia Prahy Řeporyje Pavla Novotného. Ruské veľvyslanectvo krok českej vlády označilo vtedy za nepriateľský s tým, že ide o provokáciu.