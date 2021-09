WHO vyzýva na moratórium ohľadom tretej dávky vakcíny do konca roka

Ženeva 8. septembra (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval v stredu na "moratórium" v podávaní tretej dávky vakcíny proti novému koronavírusu. Toto moratórium by podľa neho malo platiť do konca roka. Informovala o tom agentúra AP.



Šéf WHO takto apeluje na bohaté štáty sveta, aby odložili plánované očkovanie treťou, podpornou dávkou vakcíny proti covidu a umožnili tak prístup k vakcinácii i chudobnejším krajinám, kde je miera zaočkovanosti omnoho nižšia.



"Nebudem mlčať, keď si firmy a krajiny, ktoré majú pod kontrolou globálne dodávky vakcín, myslia, že chudobné štáty sveta by sa mali uspokojiť so zvyškami," povedal na tlačovej konferencii.



Už predtým žiadal moratórium na využívanie tretích dávok do konca septembra. Spojené štáty, ako aj viaceré západoeurópske krajiny však napriek tomu tretie dávky pre rizikové skupiny obyvateľstva už aplikovať začali alebo tak plánujú spraviť.