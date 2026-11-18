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Snemovňu reprezentantov USA by mal viesť Hakeem Jeffries
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Novozvolení demokratickí členovia Snemovne reprezentantov USA v stredu vo vnútrostraníckom hlasovaní rozhodli, že novým predsedom dolnej komory Kongresu by sa mal stať doterajší líder demokratickej menšiny a newyorský kongresman Hakeem Jeffries. Pokiaľ ho plénum snemovne v januári zvolí, stane sa jej prvým afroamerickým predsedom. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.