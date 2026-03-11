< sekcia Zahraničie
Španielsko sa rozhodlo odvolať svoju veľvyslankyňu v Izraeli
Veľvyslankyňu Anu Sálomonovú Pérezovú stiahla vláda po tom, čo izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar obvinil španielskeho premiéra Pedra Sáncheza z antisemitizmu.
Autor TASR,aktualizované
Madrid 11. marca (TASR) - Španielska vláda sa v utorok rozhodla odvolať svoju veľvyslankyňu v Izraeli, ktorú ešte vlani v septembri povolala po spore s tamojším kabinetom na konzultácie do vlasti. Madrid má nateraz zníženú úroveň diplomatického zastúpenia v Izraeli a podľa španielskych médií nie je jasné, či vymenuje nového veľvyslanca, keďže ani Izrael už takmer dva roky nemá v Madride najvyššie diplomatické zastúpenie. Ambasádu v Tel Avive bude viesť chargé d'affaires, informovala v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na oficiálny vestník španielskej vlády a nemenovaný zdroj z ministerstva zahraničných vecí. Píše o tom TASR.
Veľvyslankyňu Anu Sálomonovú Pérezovú stiahla vláda po tom, čo izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar obvinil španielskeho premiéra Pedra Sáncheza z antisemitizmu a zakázal dvom členkám jeho vládneho kabinetu vstup do krajiny. Sánchez predtým avizoval zavedenie zbrojného embarga na Izrael a zákaz vstup do Španielska Izraelčanom, ktorí sa zapájajú do bojov v Pásme Gazy.
Španielsky premiér je jedným z najhlasnejších kritikov vojny, ktorú Izrael viedol proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Sánchez je zároveň najvyššie postaveným európskym lídrom, ktorý tento konflikt označil za genocídu. Ostro kritizuje aj útoky, ktoré Izrael a Spojené štáty podnikajú od konca februára proti Iránu a o ktorých sa vyjadril, že sú v rozpore s medzinárodným právom.
Izrael stiahol svojho veľvyslanca v Španielsku do vlasti po tom, čo Madrid v roku 2024 uznal Palestínsky štát.
Veľvyslankyňu Anu Sálomonovú Pérezovú stiahla vláda po tom, čo izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar obvinil španielskeho premiéra Pedra Sáncheza z antisemitizmu a zakázal dvom členkám jeho vládneho kabinetu vstup do krajiny. Sánchez predtým avizoval zavedenie zbrojného embarga na Izrael a zákaz vstup do Španielska Izraelčanom, ktorí sa zapájajú do bojov v Pásme Gazy.
Španielsky premiér je jedným z najhlasnejších kritikov vojny, ktorú Izrael viedol proti militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy. Sánchez je zároveň najvyššie postaveným európskym lídrom, ktorý tento konflikt označil za genocídu. Ostro kritizuje aj útoky, ktoré Izrael a Spojené štáty podnikajú od konca februára proti Iránu a o ktorých sa vyjadril, že sú v rozpore s medzinárodným právom.
Izrael stiahol svojho veľvyslanca v Španielsku do vlasti po tom, čo Madrid v roku 2024 uznal Palestínsky štát.