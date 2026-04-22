< sekcia Zahraničie
Štáty EÚ sa dohodli na uvoľnení pôžičky pre Ukrajinu
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 22. apríla (TASR) - Členské krajiny Európskej únie sa v stredu dohodli na uvoľnení pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu, keďže Maďarsko naznačilo, že je pripravené ukončiť svoju niekoľko mesiacov trvajúcu blokádu, uviedli diplomatické zdroje. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
Pôžička je určená na pokrytie najnaliehavejších hospodárskych a vojenských potrieb Kyjeva a na umožnenie pokračovať v boji proti ruskej invázii.
Zástupcovia krajín EÚ sa okrem toho dohodli aj na 20. balíku sankcií Únie voči Rusku, ktorého cieľom je vyvíjať ďalší ekonomický tlak na Moskvu, píše DPA.
Nová pôžička pre Ukrajinu bola súčasťou sporu medzi Kyjevom a Budapešťou v súvislosti so zastavením dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba. V utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ropovod je opravený a môže obnoviť prevádzku.
Stredajšie rozhodnutie má byť formalizované písomným schválením každým z 27 štátov EÚ. Tento proces by mal byť ukončený vo štvrtok, uviedlo cyperské predsedníctvo Únie. Ak by dovtedy do Maďarska alebo na Slovensko nedorazila žiadna ropa, Budapešť či Bratislava by teoreticky mohli proces schvaľovania zastaviť.
Spoločnosť Ukrtransnafta v stredu informovala, že sa začalo tlakovanie a napúšťanie ropovodu Družba na ukrajinskej strane z Bieloruska. Očakávané obnovenie čerpania a dodávok na Slovensko je vo štvrtok v ranných hodinách, uviedla na sociálnej sieti ministerka hospodárstva SR Denisa Saková.
