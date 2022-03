Strategické ukrajinské mesto Mariupol je blokované ruskými silami

Kyjev 5. marca (TASR) - Ukrajinské strategické prístavné mesto Mariupol je po niekoľkých dňoch "bezohľadných" útokov pod "blokádou" ruskej armády. Oznámil to v sobotu jeho starosta a vyzval na vytvorenie humanitárneho koridoru.



TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



"Zatiaľ hľadáme riešenia humanitárnych problémov a všetky možné spôsoby, ako dostať Mariupol spod blokády," napísal na webovej komunikačnej sieti Telegram mariupolský starosta Vadim Bojčenko.



"Našou prioritou je nastolenie prímeria, aby sme mohli obnoviť životne dôležitú infraštruktúru a zriadiť humanitárny koridor, ktorým sa do mesta dostanú potraviny a lieky," dodal.



Mariupol sa nachádza na pobreží Azovského mora a má približne 450.000 obyvateľov. Mesto je ostreľované ruskými silami a odrezané od zásob pitnej vody aj elektrického prúdu, pričom jeho obyvateľov sužuje chladné počasie.



Obsadením Mariupolu by ruské invázne sily získali strategickú výhodu - spojilo by ich to s vojskami prichádzajúcimi z anektovaného Krymského polostrova, ako aj s jednotkami v proruskej separatistickej oblasti Donbas na východe Ukrajiny.



Ruská armáda už obsadila kľúčové strategické prístavné mestá Berďansk a Cherson.



Mariupolský starosta v priebehu tohto týždňa obvinil ruských vojakov z toho, že v meste zničili mosty a vlaky, aby tak zabránili obyvateľom odísť, informuje AFP.



"Naše domovské mesto a naše rodiny už päť dní čelia bezohľadným útokom," napísal v sobotu Bojčenko na Telegrame a vyzval obyvateľov na pokračujúci odpor.



Mariupolské úrady tiež obvinili ruské vojská z vytvárania "humanitárnej katastrofy", uvádza denník The Guardian.



"Toto je genocída nášho národa. Títo pokrytci prišli 'zachrániť' rusky hovoriacich občanov Mariupola a regiónu. Zariadili však vyhladenie Ukrajincov - obyvateľov Mariupola ruského, ukrajinského, gréckeho a iného pôvodu," vyhlásil predtým Bojčenko.