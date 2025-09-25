Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Súd uznal Sarkozyho za vinného v kauze financovania kampane Líbyou

Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy prichádza do súdnej budovy v Paríži vo Francúzsku vo štvrtok 25. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Paríž 25. septembra (TASR) - Bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho vo štvrtok parížsky súd uznal za vinného z ovplyvňovania svedka a podvodu v kauze financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2007, ktorá viedla k jeho víťazstvu vo voľbách. Peniaze na kampaň údajne Sarkozy dostal od vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.





