Súd uznal Sarkozyho za vinného v kauze financovania kampane Líbyou
Autor TASR
Paríž 25. septembra (TASR) - Bývalého francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho vo štvrtok parížsky súd uznal za vinného z ovplyvňovania svedka a podvodu v kauze financovania jeho predvolebnej kampane z roku 2007, ktorá viedla k jeho víťazstvu vo voľbách. Peniaze na kampaň údajne Sarkozy dostal od vtedajšieho líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
