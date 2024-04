Súd v Štrasburgu: Švajčiarsko nebojovalo dosť proti klimatickej zmene

Štrasburg 9. apríla (TASR) - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu v utorok rozhodol, že Švajčiarsko konalo nedostatočne v boji proti klimatickej zmene. Ide o prvý verdikt vynesený voči konkrétnemu štátu v tejto otázke, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti SR.



ESĽP rozhodol v prípade žaloby, ktorú podalo združenie Klimatické seniorky. Združenie vyjadrilo znepokojenie v súvislosti s dôsledkami globálneho otepľovania a uviedlo, že švajčiarske úrady nepodnikli dostatočné opatrenia v záujme zmierniť klimatickú zmenu. Podľa agentúry DPA by tento verdikt mohol predstavovať základ pre ďalšie klimatické žaloby.



Sťažnosť združenia žien v seniorskom veku sa vzťahovala na dôsledky klimatických zmien na podmienky života a zdravie starších osôb a zodpovednosti štátu v tejto oblasti, priblížilo tlačové oddelenie MS SR. Sťažovateľky poukazovali aj na neplnenie záväzkov zo strany štátu pri znižovaní objemu emisií s cieľom spomaliť nárast medziročnej priemernej teploty. Švajčiarsko sa k tomu zaviazalo klimatickou dohodou z Paríža v roku 2015.



ESĽP rozhodol, že Švajčiarsko si neplnilo svoje povinnosti podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach v súvislosti so zmenou klímy. Zo strany Švajčiarska došlo k porušeniu práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života a práva na prístup k súdu.



Ministerstvo spravodlivosti SR pripomína, že SR požiadala o povolenie intervenovať v tejto záležitosti ako trenia strana, a to s prihliadnutím na dôležitosť témy dosahu klimatickej zmeny na ľudské práva a potenciálny význam rozhodnutia súdu. ESĽP jej vyhovel. Svoje vyjadrenia predložili aj Írsko, Lotyšsko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko a Rumunsko.



Švajčiarsky Spolkový úrad spravodlivosti (FOJ), ktorý túto krajinu pred súdom zastupoval, rozhodnutie vzal na vedomie, píše agentúra Reuters. "Spolu s úradmi, na ktoré sa to vzťahuje, tento rozsiahly rozsudok zanalyzujeme a prehodnotíme, aké opatrenia Švajčiarsko v budúcnosti príjme," uviedol FOJ vo vyhlásení.



Žalobu podanú zo strany portugalskej mládeže voči Nemecku a viac než 30 ďalším európskym krajinám ESĽP v Štrasburgu v utorok zároveň zamietol ako neprípustnú.