Vo veku 91 rokov zomrel skladateľ Ennio Morricone

Rím 6. júla (TASR) - Vo veku 91 rokov zomrel v Ríme taliansky hudobný skladateľ Ennio Morricone. Informovala o tom v pondelok agentúra APA s odvolaním sa na Morriconeho príbuzných.



Svetoznámy skladateľ Morricone zomrel v noci na pondelok na klinike v Ríme na následky minulotýždňového pádu, pri ktorom utrpel zlomeninu stehennej kosti, uvádza agentúra ANSA.



Ennio Morricone sa narodil v Ríme 10. novembra 1928. Svoju skladateľskú kariéru začal v roku 1961, keď skomponoval hudbu k filmu Il Federale v réžii Luciana Salceho.



Svetoznámym sa stal, keď jeho hudba zaznela vo filme Sergia Leoneho s názvom Per un pugno di dollari (Za hrsť dolárov,1964). Jeho skladby preslávili aj westerny Il Buono, il brutto, il cattivo (Dobrý, zlý a škaredý, 1966) a C'era una volta il West (Vtedy na Západe, 1968).



V roku 2007 dostal Oscara za celoživotné dielo a v roku 2016 mu toto ocenenie udelili v kategórii Najlepšia hudba k filmu The Hateful Eight (Osem hrozných, 2015) v réžii Quentina Tarantina. Okrem toho je nositeľom cien Grammy, Zlatých glóbusov a ďalších prestížnych ocenení.



Morricone bol ženatý a zanechal po sebe štyri deti. Jeho syn Andrea Morricone je takisto skladateľ a tvorca filmovej hudby.