Taliansky premiér Conte podá demisiu

Rím 25. januára (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte podá v utorok demisiu do rúk prezidenta Sergia Mattarellu. Oznámil to v pondelok úrad talianskej vlády, píše agentúra Reuters. Podľa neoficiálnych zdrojov Conte dúfa, že dostane od prezidenta mandát na zostavenie nového kabinetu.



Conte, ktorý je premiérom od júna 2018, sa chce po svojom odstúpení pokúsiť o sformovanie novej vlády so širšou podporou v parlamente. O svojej plánovanej demisii najprv informuje ministrov na zasadnutí vlády, ktoré sa začne v utorok o 09.00 h.



Conteho vláde minulý týždeň vyjadrili dôveru obe komory parlamentu, avšak po odchode jedného z koaličných partnerov fakticky stratila väčšinu v Senáte, čo oslabilo jej stabilitu.



Talianska vláda sa ocitla v kríze po tom, čo sa z nej stiahla strana Italia Viva (IV), ktorú vytvoril expremiér Matteo Renzi. Táto strana je síce malá, ale bola považovaná za kľúčovú pre prežitie koalície, ktorej súčasťou je aj stredoľavicová Demokratická strana (PD) a antisystémové Hnutie piatich hviezd (M5S).