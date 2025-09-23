Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump: Európska únia musí okamžite prestať kupovať ruskú ropu

.
Americký prezident Donald Trump reční počas rozpravy na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku v utorok 23. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
New York 23. septembra (TASR) - Európa musí okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska, vyhlásil v utorok na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN) americký prezident Donald Trump. O tejto téme bude podľa vlastných slov ešte v priebehu dňa hovoriť s predstaviteľmi európskych krajín, informuje TASR podľa agentúry Reuters.





Upozornenie: Správu aktualizujeme.
.

