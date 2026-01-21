Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump: Iba USA dokážu zaručiť bezpečnosť Grónska

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Davos 21. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu v prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) vyhlásil, že len Spojené štáty dokážu zaručiť bezpečnosť Grónska. USA sú podľa jeho slov omnoho väčšou veľmocou, než „si ľudia vôbec dokážu predstaviť,“ informuje TASR.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
