Trump oznámil recipročné clá na dovoz tovaru z EÚ vo výške 20 percent

Washington 2. apríla (TASR) - Prezident USA Donald Trump v stredu oznámil recipročné clá na dovoz všetkého tovaru z EÚ vo výške 20 percent. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V prejave v Ružovej záhrade Bieleho domu vo Washingtone Trump vysvetlil niektoré podrobnosti o implementácii recipročných ciel. "Zostaneme zdvorilí, pretože budeme účtovať len polovicu cla, ktoré nám bolo účtované," zdôraznil. „Európska únia nám účtuje 39 percent, my im budeme účtovať 20 percent. Účtujeme im menej, takže nie je dôvod na hnev," konštatoval Trump.



Výšku ciel prezentoval publiku v Ružovej záhrade na tabuli. Z týchto dát napr. vyplýva, že clo na tovary z Číny bude vo výške 34 percent, z Japonska 24 percent, z Južnej Kórey 25 percent, zo Švajčiarska 30 percent, z Británie, Austrálie a Turecka po 10 percent, z Taiwanu 32 percent a 26 percent na tovary z Indie. Na tovary z Izraela a Spojených arabských emirátov bude 17-percentné clo.



Na úvod svojho prejavu Trump informoval, že podpíše nariadenie o zavedení recipročných - odvetných - ciel voči štátom „na celom svete“. Ozrejmil, že pôjde o „historický výkonný príkaz zavádzajúci recipročné clá na krajiny na celom svete.



„Recipročné - to znamená: oni to robia nám a my im," objasnil Trump. Dodal, že podľa jeho názoru „toto je jeden z najdôležitejších dní v americkej histórii....deň vyhlásenia ekonomickej nezávislosti“. Doplnil, že teraz je rad na Spojených štátoch, aby prosperovali. „Budeme schopní urobiť Ameriku opäť veľkou, väčšou, než kedy bola,“ deklaroval.



Podľa Trumpa boli Spojené štáty „po desaťročia drancované, plienené a ničené blízkymi i vzdialenými štátmi, spojencami i nepriateľmi.“ Kriticky sa vyjadril aj o schopnostiach a výkone administratívy demokrata Joea Bidena.



Americký prezident okrem iného prisľúbil, že do Spojených štátov vráti pracovné miesta a zavedie väčšiu konkurenciu, ktorá podľa neho zníži ceny pre amerických spotrebiteľov. Uviedol, že s potešením zaznamenáva, „že sa do Spojených štátov vracajú veľké spoločnosti“. „Ak chcete, aby vaše clá boli nulové, vyrábajte v Spojených štátoch,“ vyzval.



Následne sa v prejave sústredil na Kanadu, Mexiko a Čínu, pričom poukázal na kanadské dane vo výške 25 percent na americké mliečne výrobky, ako aj na zákazy dovozu americkej hydiny do Európskej únie a amerického hovädzieho mäsa do Austrálie. Trump povedal, že tieto krajiny „chápe“, ale oznámil, že Spojené štáty sa chystajú „urobiť to isté“.



Na záver svojho prejavu potvrdil, že od 3. apríla začnú platiť 25-percentné clá na všetky dovážané automobily. „Začína sa to dnes (v stredu) na poludnie.“ „Je čas“, aby USA zaviedli recipročné clá, pokračoval prezident a potom začal obšírne vymenúvať, čo považuje za obchodnú nerovnováhu.



„Priatelia sú horší ako nepriatelia, keď ide o obchod. Chceme sa chrániť a neukazujem prstom na iné krajiny, ktoré robia to, čo musia, aby sa chránili,“ vyhlásil Trump.